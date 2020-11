Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: Scaroni risponde al portiere

Nel corso di un’intervista il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic

Nel corso di una lunga intervista a Rai Gr Parlamento, Paolo Scaroni ha parlato anche del futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere nel pre-gara di Milan-Fiorentina ha giurato amore ai rossoneri e per il prolungamento sembra davvero mancare solo la firma: “Non seguo direttamente le trattative – ammette il presidente del club di via Aldo Rossi – ma mi ha fatto molto piacere sentirgli dire che ama il Milan. Posso dire che l’amore è contraccambiato e quando ci si ama in questo modo ci sono le condizioni per andare avanti insieme”.

Milan, Scaroni: “Ibra è un’icona!”

Impossibile non rilasciare una battuta su Ibrahimovic, vera anima di questo Milan: “Più che un giocatore è una icona, un personaggio unico del mondo del calcio oggi, è un po’ come un integratore di questi che si prendono al mattino, che non crea dipendenza ma che quando c’è, dà una forza incredibile. Non so quando tornerà, una lesione muscolare richiede grosso modo un mese, ma nel suo caso di Ibra ha un fisico talmente pazzesco che potrebbe riservarci delle sorprese“.

