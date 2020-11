Nel pre partita di Milan-Fiorentina ha preso la parola Gigio Donnarumma che ha parlato anche di futuro

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Milan-Fiorentina ha parlato anche Gigio Donnarumma che ai microfoni di ‘Dazn’ ha analizzato la sfida contro la viola soffermandosi poi sul futuro: “Sappiamo che la Fiorentina non sta esprimendo tutto il suo valore ma conosciamo il potenziale. Dobbiamo dare il massimo per portare la vittoria a casa. Se voglio restare al Milan? Certo, ne parleranno il mio procuratore e il Milan, Mino sa quello che deve fare. Non c’è assolutamente problema. La società vedrà e intanto mi godo questo momento che spero duri più a lungo possibile”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

