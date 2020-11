Milan-Fiorentina, i convocati rossoneri: assenza pesante a centrocampo

I convocati rossoneri per Milan-Fiorentina in programma a San Siro alle 15: assente Bennacer, fuori anche Castillejo

Oltre a Zlatan Ibrahimovic e a Rafael Leao, si aggiunge un’altra assenza pesante in casa Milan a poche ore dal match contro la Fiorentina, in programma alle 15 a San Siro. I rossoneri dovranno infatti fare a meno di Ismael Bennacer. L’algerino si è fermato per un problema muscolare. Out anche Castillejo, autore del gol contro il Lille nell’ultima sfida di Europa League.

I convocati:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatausanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Maldini, Rebic.