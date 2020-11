Calciomercato Milan, colpo Thauvin: Villas-Boas attacca Maldini!

Il tecnico del Marsiglia, Villas-Boas, non ha preso bene le dichiarazioni di Maldini sull’interesse per Florian Thauvin

Florian Thauvin è un obiettivo del Milan di Paolo Maldini. E’ stato lo stesso Direttore tecnico dei rossoneri ad ammettere l’interesse da parte del club per l’attaccante francese. L’esterno ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi non c’è alcun accordo con il Marsiglia per un prolungamento.

L’OM vorrebbe tenersi stretto il proprio campione ma non sono stati fatti passi avanti con il giocatore, che sembra sempre più intenzionato a cambiare aria al termine della stagione. Il Milan è certamente tra le squadre in prima fila per Thauvin ma attenzione anche al Siviglia di Monchi.

Calciomercato Milan, Villas-Boas contro Maldini

Nel frattempo il giocatore è comunque chiamato a difendere i colori del Marsiglia, almeno fino a gennaio, e le parole di Maldini, che ha confermato di essere di seguire Thauvin, non hanno fatto piacere al tecnico dell’OM, Villas Boas: “Non è stato molto carino – riporta ‘Le10Sport’ – ma Maldini ha il diritto di dire quello che vuole”.

