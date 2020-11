Calciomercato Milan, affare fatto | Dalla Spagna: ufficiale a gennaio!

Sarebbe tutto fatto per il ritorno in Spagna di Mateo Musacchio: l’indiscrezione dalla Spagna

È giunta al capolinea l’avventura in rossonero di Mateo Musacchio. Il difensore argentino, che non è ancora sceso in campo in questa prima parte di stagione, sarebbe ad un passo dall’addio al Milan. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, è tutto fatto per il ritorno del 30enne al Villarreal. Il centrale lascerà il club rossonero nel prossimo giugno a parametro zero e il suo trasferimento in Liga diventerà ufficiale già a gennaio. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

