Calciomercato Milan, post Calhanoglu | ESCLUSIVO: “Fake news”

Svolta importante in ottica calciomercato Milan. Con Calhanoglu in scadenza e seguito dalla Juventus, sfuma una pista per Maldini

Per diverse stagioni Hakan Calhanoglu è stato al centro delle critiche da parte dei tifosi del Milan. Ma in questo 2020, soprattutto grazie al ritorno di Ibrahimovic ed al cambio di modulo di Pioli, il fantasista turco è rinato. Adesso l’ex Bayer Leverkusen è una delle pedine più importanti dello scacchiere rossonero, ecco perché il suo agente spara alto per il rinnovo del contratto. Chiesto un ingaggio più che raddoppiato rispetto a quello attuale: 6 milioni di euro a fronte degli attuali 2,5 e ai 3,5 offerti dal club meneghino. Situazione che attirato l’attenzione di diverse squadre pronte a sfruttare l’occasione e prenderlo da svincolato a giugno. In prima fila figurano la Juventus ed il Manchester United, ma la lista è lunga.

Calciomercato Milan, Yazici erede Calhanoglu: le ultime di CM.IT

Qualora la trattativa per il rinnovo non andasse in porto, il Milan si vorrebbe cautelare andando a caccia di un sostituto all’altezza. In tale ottica nelle ultime ore sta circolando con insistenza il nome di un altro turco: Yusuf Yazici. Il trequartista del Lille si è messo in mostra in Europa League proprio a ‘San Siro’ contro i rossoneri siglando una fantastica tripletta. Ma, ad oggi, non si tratta di una pista concreta: “Sono solo fake news” il commento laconico di una fonte vicina al giocatore interpellata in esclusiva da Calciomercato.it. Giovedì prossimo il Milan vedrà di nuovo Yazici, ma solo da avversario. Maldini dovrà ricominciare da zero la ricerca dell’erede di Calhanoglu.

