Calciomercato Milan, c’è l’erede di Calhanoglu: le cifre

Calciomercato Milan, rinnovo sempre più difficile per Calhanoglu: Maldini ha già il successore del turco, affare possibile

Il Milan si gode il primato in classifica ma fuori dal campo continua a lavorare per il futuro di alcuni dei giocatori più importanti. Rinnovi pesanti in ballo, tra cui quello di Calhanoglu, che però per le richieste del turco (circa 7 milioni a stagione) appare sempre più lontano. Ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, Maldini avrebbe già il nome del successore. Si tratta di Yazici, che tre settimane fa con il Lille ha realizzato una tripletta con i rossoneri e sarà nuovamente avversario nel match di ritorno di giovedì in Francia. L’operazione potrebbe andare in porto, visti i buoni rapporti tra le società, per una cifra non troppo elevata, intorno ai 13 milioni di euro.

