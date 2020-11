Napoli-Milan, infortunio per Ibrahimovic e Saelemaekers: le ultime

Nel corso della gara col Napoli, due infortuni per il Milan: problema al flessore per Ibrahimovic, distorsione alla caviglia per Saelemaekers

Non arrivano solo buone notizie dalla notte del ‘San Paolo’ per Stefano Pioli. I suoi ragazzi sono riusciti a schiantare il Napoli, vincendo per 3-1 e rimanendo da soli in vetta alla classifica. Nel corso della partita, però, il Milan ha avuto due infortuni: sono usciti acciaccati prima Saelemaekers e poi Ibrahimovic. Per lo svedese si tratta di un problema al flessore della coscia sinistra, mentre il belga è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra. Saelemaekers, inoltre, ha lasciato il ‘San Paolo’ in stampelle.

Nella giornata di domani entrambi i giocatori verranno sottoposti ad ulteriori esami, che metteranno in evidenza le reali entità degli infortuni e le tempistiche per i due recuperi.

