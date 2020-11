Serie A, Napoli-Milan 1-3: Ibrahimovic fa piangere Gattuso

Termina 1-3 la partita tra Napoli e Milan: i rossoneri sbancano il San Paolo grazie a Ibrahimovic e Hauge

Vittoria in trasferta del Milan al San Paolo contro il Napoli per 1-3. Decisiva la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha regalato tre punti molto importanti ai rossoneri, che ritornano al primo posto in classifica superando il Sassuolo. Nel finale è arrivato anche il gol di Hauge, il primo in Serie A. Il Napoli aveva accorciato le distanze con la rete di Dries Mertens, ma l’espulsione di Bakayoko ha complicato i piani dei ragazzi di Gattuso.

Con il Napoli in inferiorità numerica, il Milan ha ben gestito il gol di vantaggio, nonostante i tentavi dei partenopei di acciuffare il pari e al 95′ l’ex Bodo/Glimt ha messo al sicuro la vittoria. Da valutare con attenzione l’infortunio di Ibrahimovic, sostituito al 79′ dal giovane Colombo.

CLASSIFICA: Milan 20 punti; Sassuolo 18, Roma 17; Juventus 16; Inter 15; Napoli*, Lazio, Atalanta 14; Verona 12; Sampdoria e Cagliari 10; Spezia, Bologna e Benevento 9; Fiorentina 8; Udinese 7; Parma 6; Torino e Genoa 5; Crotone 2.

*un punto di penalizzazione