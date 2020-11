Napoli-Milan, infortunio per Ibrahimovic: Pioli col fiato sospeso

Si è fermato Ibrahimovic nel corso di Napoli-Milan: infortunio al flessore per lo svedese, al suo posto è entrato Colombo

C’è grande preoccupazione in casa Milan per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Autore di una doppietta, che lo ha reso il giocatore più anziano a raggiungere quota 10 reti in sole 8 partite nei massimi campionati europei, lo svedese ha dovuto lasciare il campo per infortunio. Il numero ’11’ rossonero ha sentito tirare il flessore della gamba sinistra ed ha chiesto subito il cambio. Ora Stefano Pioli rimarrà col fiato sospeso, in attesa di conoscere la gravità del problema che ha colto il suo giocatore più determinante.

