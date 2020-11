Calciomercato Milan, infortunio Ibrahimovic | Due nomi per gennaio

Il Milan dovrà fare i conti con l’infortunio di Ibrahimovic, per questo pensa a tutelarsi sul mercato a gennaio: Milik e Giroud nel mirino

La partita del ‘San Paolo’ ha emanato due verdetti solenni: il Milan deve essere rispettato nella corsa scudetto e Ibrahimovic è più eterno di quanto già non fosse considerato. La vittoria in trasferta col Napoli, grazie alla doppietta dello svedese ed al primo gol in Serie A di Hauge, ha lasciato anche una ferita fra i rossoneri: l’infortunio di Zlatan. La lesione al muscolo del bicipite femorale terrà fuori Ibrahimovic circa per 20 giorni, una condizione che potrebbe complicare i piani di Stefano Pioli. Ecco perché la società meneghina starebbe pensando di intervenire sul mercato a gennaio, fornendo al tecnico emiliano un vice Ibra in modo da evitare che si possano ripetere situazioni come quella presente.

Calciomercato Milan, occhi sul vice Ibra | Si candidano Milik e Giroud per gennaio

La caccia ad un vice Ibrahimovic potrebbe occupare grande spazio nel mercato di gennaio del Milan. Secondo quanto riportato da ‘QS’, i rossoneri starebbero pensando principalmente a due giocatori: Milik e Giroud. Nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo raccontato in queste settimane, con il polacco finito ai margini del progetto Napoli ed il francese che non trova spazio nelle gerarchie di Lampard. La candidatura di Milik resta forte, essendo un profilo che ben si sposa con il nuovo corso dei rossoneri. Oltre all’attaccante del Chelsea, poi, il Milan continua a monitorare la situazione di Mariano Diaz all’interno del Real Madrid.

