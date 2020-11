Milan, Ibrahimovic out tre settimane: ecco quali partite salterà

Il Milan dovrà fare i conti con l’assenza di Ibrahimovic, verosimilmente per circa tre settimane: salterà diverse partite

Brutte notizie per il Milan. Zlatan Ibrahimovic si è fermato domenica sera nel match vinto al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Lo svedese è uscito dal campo zoppicando e visibilmente contrariato, pur essendo felice per i tre punti pesantissimi con tanto di doppietta. Nella giornata di ieri è arrivato il responso medico per Ibra, che ha evidenziato una lesione muscolare e un nuovo controllo tra 10 giorni.

Il che vuol dire circa tre settimane di stop e cinque partite da saltare. Il bomber del Milan non ci sarà contro Lilla, Fiorentina, Celtic, Sampdoria e Sparta Praga. L’obiettivo è quello di provare a tornare per la sfida contro il Parma del 13 dicembre, prima di chiudere l’anno contro Genoa, Sassuolo e Lazio. In un’ipotesi più pessimistica Ibrahimovic tornerebbe per le ultime due.

