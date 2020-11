Calciomercato Juventus, Calhanoglu ha deciso | Allerta Milan

Calhanoglu ha deciso di valutare l’ipotesi Juventus per il suo futuro, allerta Milan per il prossimo calciomercato invernale

Il rinnovo stenta a decollare e Hakan Calhanoglu valuta altre piste. Quella più vicina porta a Torino, dove ieri il trequartista si è mostrato sorridente insieme a Demiral. Inevitabili le rinnovate indiscrezioni di calciomercato sul giocatore del Milan che piace tanto anche alla Juventus. Il suo contratto scade a fine stagione ma qualcosa potrebbe già cambiare a gennaio. Calhanoglu, d’altronde, sembra aver già deciso cosa fare in caso di chiamata bianconera.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu disposto ad accettare

L’obiettivo di Calhanoglu, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe quello di vincere ed essere protagonista in Champions League: l’opzione torinese lo starebbe quindi intrigando sempre di più, per questo non l’avrebbe scartata a priori. La Juventus, dal canto suo, ha due priorità per il prossimo mercato: un difensore (Alaba tra i papabili) e, appunto, un centrocampista di qualità. Il Milan è avvisato.

