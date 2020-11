Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: la volontà del turco

Tra Hakan Calhanoglu e il Milan non è ancora finita. Le parti sono distanti ma la volontà del turco sarebbe quella di restare ancora in maglia rossonera

L’accordo per il rinnovo tarda ad arrivare. In mattinata si è parlato anche di una rottura totale tra le parti ma non è proprio così. Il dialogo tra il Milan e l’agente di Calhanoglu è ancora vivo: le parti vogliono trovare una soluzione per il bene di tutti.

Milan, rinnovo Calhanoglu: distanza da colmare

Come raccontato in questi giorni, c’è, però, da colmare un’ampia distanza: la richiesta di Gordon Stipic è di circa 6 milioni di euro, con i rossoneri fermi a 3,5. Serve, chiaramente, un sacrificio da parte di entrambi e il Milan è consapevole di non poter perdere una pedina chiave dello scacchiere di Pioli, come il turco, a zero.

Come riporta Sportmediaset, sia Inter che Juventus sono pronte ad accontentare Calhanoglu ma solo da giugno e non hanno alcuna intenzione di pagare il cartellino al Milan a gennaio. L’ex Bayer, però, come sottolinea il servizio andato in onda su Mediaset, vorrebbe restare al Milan per diventarne una bandiera.

