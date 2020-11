Calciomercato, quattro club di A su Szoboszlai | Le ULTIME di CM.IT

Il talento di Dominik Szoboszlai ha incantato mezza Europa e la Serie A è pronta a fare sul serio: le ultime di Calciomercato.it

Giovane, di talento e con un futuro assicurato: il nome di Dominik Szoboszlai è ormai in cima alla wish-list dei principali top club europei. Milan e Napoli, in Italia, non hanno mai nascosto un certo interesse per il tuttocampista scuola RB Salzsburg, sbocciato nell’ultima stagione come uno dei prospetti più radiosi della next-gen del calcio mondiale.

Non solo Milan e Napoli su Szoboszlai: le ULTIME di CM.IT

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, sul profilo di Dominik Szoboszlai è pronta a scatenarsi un’asta, soprattutto in Serie A: non solo Milan e Napoli (estimatrici della prima ora dell’ungherese), ma anche Inter e Juventus, iscrittesi al novero di top club europei disposti ad investire sul classe 2000. La concorrenza europea si preannuncia agguerrita, anche se un trasferimento a gennaio resta improbabile.

Non a caso, seppur da Lipsia si dicano pronti ad accogliere già dai prossimi mesi l’ungherese (con un colpo in famiglia che brucerebbe la concorrenza, evitando un secondo caso Haaland), il gruppo Red Bull vorrebbe attendere la fine della stagione, per aiutare il Salisburgo a monetizzare ulteriormente la cessione del suo gioiellino. D’altronde, anche la volontà del ragazzo appare in sintonia con quella del club: né Szoboszlai, né il suo entourage sono intenzionati a bruciare le tappe, consapevoli che l’offerta giusta (tecnicamente ed economicamente) arriverà presto.

