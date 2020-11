Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna sul futuro di Brahim Diaz. Il talento spagnolo è al Milan in prestito con il suo cartellino di proprietà del Real Madrid

Impossibile, per il Milan, prendersi il cartellino di Brahim Diaz. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, precisamente da ‘Don Balon’, Florentino Perez ha deciso che il giovane attaccante spagnolo farà ritorno – per restarci – al Real Madrid una volta conclusa la stagione. Stagione che il classe ’99 ha cominciato in maniera positiva al Milan, il quale nello scorso mercato se l’è aggiudicato con la formula del prestito.

Come scritto da Calciomercato.it, Maldini e soci sono al lavoro per provare ad acquistarlo a titolo definitivo, un’impresa tutt’altro che semplice, anzi dall’esito scontato e negativo stando appunto a quanto dicono stamane in Spagna. Il presidente delle ‘Merengues’ non vuole lasciarsi scappare il classe ’99, ritenendolo un giocatore dal grande avvenire e su cui val la pena puntare in ottica futura. Per ‘Don Balon’, dunque, l’addio al Milan è cosa certa.

