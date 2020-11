Milan, Pioli ancora positivo al coronavirus | Salta la sfida col Napoli

Confermata la positività al Covid-19 per l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, che salterà così la sfida contro il Napoli di domenica

Stefano Pioli è risultato positivo al Covid-19 venerdì scorso, in seguito ad un tampone rapido. Adesso, secondo ‘sportmediaset.com, sarebbe arrivata anche la conferma del tampone molecolare. L’allenatore del Milan, che non ha manifestato sintomi, si trova già da giorni in quarantena domiciliare, ma non sarà in panchina domenica sera al ‘San Paolo’ per la sfida contro il Napoli del grande ex Gennaro Gattuso. Al suo posto, il vice Giacomo Murelli.

