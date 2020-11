In casa Milan ci sono, oltre a Calhanoglu, altri due rinnovi bollenti; ultime e dettagli su Romagnoli e Kessie

Rinnovi bollenti in casa Milan. Se Donnarumma sembra più vicino alla firma fino al 2025, lo stesso non si può dire di altri suoi compagni, che ‘spaventano’ la dirigenza con richieste esose. Tra questi figurano il capitano Alessio Romagnoli e il centrocampista Frank Kessie. La dirigenza dovrà dunque studiare la giusta strategia per non rischiare di perderli a costo zero nel 2022, quando scadranno i loro contratti: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Milan, problemi per i rinnovi di Romagnoli e Kessie

Mino Raiola, scrive ‘Tuttosport’, pretende che Romagnoli venga trattato da top player e chiede un ingaggio da 5 milioni di euro. Il Milan non sarebbe disposto a raggiungere la cifra ma per avvicinarsi alle richieste dovrà comunque presentare una proposta convincente. Situazione simile anche per Kessie, al quale può arrivare una proposta non superiore ai 4 milioni di ingaggio. Entrambi sono titolari fissi graditi da Pioli, che spera dunque non vengano distratti dalle voci di mercato.

