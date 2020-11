Il calciomercato Juventus mantiene vivi contatti per Calhanoglu del Milan, c’è il piano di Paratici

La Juventus fa sul serio per Hakan Calhanoglu. Il fantasista classe 1994, in scadenza col Milan a giugno 2021, è un reale obiettivo di Paratici, che sta valutando la giusta strategia per portarlo in bianconero. Il giocatore già a gennaio può firmare un preaccordo in vista della prossima stagione, quando si trasferirebbe a parametro zero. Su di lui ci sono anche gli occhi dell’Inter e di molteplici club europei (trai quali il Manchester United). Le distanze per il rinnovo coi rossoneri, dunque, stanno favorendo le voci di calciomercato, coi bianconeri in pole e pronti ad approfittarne: clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter | Colpo gratis o scambio col Milan

Calciomercato Juventus, contatti vivi per Calhanoglu: ingaggio spalmato

Nel pieno della sua maturità calcistica, Calhanoglu rappresenterebbe l’ennesimo rinforzo a parametro zero nella recente storia della Juventus. Il piano studiato a Torino, riporta ‘Tuttosport’, prevederebbe l’ingaggio spalmato su più annualità. I contatti col il suo entourage sarebbero vivissimi tramite fidati intermediari. Nelle prossime settimane, approfittando dello stallo per il rinnovo col Milan, la Juve potrebbe quindi decidere di velocizzare l’affare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu via: doppio colpo!