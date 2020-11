Gianluigi Donnarumma vicino al rinnovo contrattuale con il Milan. Raiola però vorrebbe inserire la clausola rescissoria nell’accordo in caso di mancata qualificazione in Champions

Cresce l’ottimismo al Milan per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Si sarebbero intensificati negli ultimi giorni i contratti tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e l’agente del portiere Raiola per la firma sul prolungamento del contratto in scadenza la prossima estate. Situazione quindi opposta a quella di Calhanoglu, dove rimane una marcata distanza tra la richiesta del turco e l’offerta del ‘Diavolo’.

Milan, rinnovo Donnarumma: c’è la clausola Champions

Donnarumma si appresta quindi rinnovare con un accordo pluriennale fino al 30 giugno 2024, con un ritocco d’ingaggio rispetto ai 6 milioni di euro che percepisce attualmente. Con il nuovo contratto il classe ’99 andrebbe a percepire circa 8 milioni di euro come scrive stamane il quotidiano ‘Tuttosport’. Nell’accordo anche il rinnovo contrattuale per il fratello Antonio, anche lui in scadenza nel 2021. Resta da trovare la quadra solo sulla clausola rescissoria: Raiola vorrebbe una cifra non troppo alta intorno ai 35 milioni di euro, con la possibilità che sia esercitata senza la qualificazione del Milan alla prossima Champions League.

