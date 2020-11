L’ex direttore sportivo del Milan, Mirabelli, ha svelato alcuni retroscena di mercato riguardanti Callejon e Kesse, richiesti da Gattuso in rossonero

Domenica Napoli e Milan si sfideranno per l’ottava giornata del campionato di Serie A, un match di altissimo livello visto che i rossoneri sono in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sugli azzurri, terzi in graduatoria. Ma ci sono stati anche retroscena di mercato che hanno fatto incrociare le strade dei due club negli anni scorsi. Lo svela, ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’, l’ex direttore sportivo della società lombarda, Massimiliano Mirabelli. “Parlai con l’agente di Callejon, ma il Napoli non aveva intenzione di cederlo. Piaceva tanto a Gattuso (all’epoca allenatore del Milan, ndr). Kessie, invece, lo strappammo alla Roma in una notte. Ricordo l’anno scorso quando se ne parlava in ottica Napoli: se fosse arrivato, sarebbe stato un colpo tremendo, perché Gattuso lo conosce bene”.

