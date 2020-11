Dominik Szoboszlai resta uno dei talenti più osservati dalle big europee, Milan compreso: arrivano le parole dell’agente

In queste settimane Dominik Szoboszlai sta salendo alla ribalta del calcio europeo con una serie di gol e prestazioni decisive. Con il Salisburgo così come con l’Ungheria, che grazie a un suo gol nel recupero si è regalata l’Europeo. Sul centrocampista gli occhi delle big si sono posati da tanto e non fanno eccezione quelli del Milan e del Napoli. L’ungherese è in cima alla lista della Serie A, che dovrà cogliere l’occasione visto che l’addio al Salisburgo è ormai scontato. “Siamo sulla strada giusta e restiamo fiduciosi sulla nostra strategia per la sua crescita. Che sia gennaio o estate, la cosa più importante è che andrà in un posto dove pensiamo avrà buone possibilità di giocare e una buona occasione per continuare a crescere, che è la cosa più importante”, le parole dell’agente Matyas Esterhazy.

Il procuratore di Szoboszlai, intervenuto in patria a ‘DIGI Sport’, ha continuato: “Non è un segreto quando dico che Dominik si sta avvicinando sempre di più all’addio al campionato austriaco. Dopo ogni bella partita i rumors si fanno sempre più forti, ma la nostra strategia non cambierà per una o due partite”. Con un contratto in scadenza 2022 e una clausola di 25 milioni, si tratta di una vera e propria occasione.

