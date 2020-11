Calciomercato Milan, rottura totale con Calhanoglu: niente rinnovo

Milan furibondo con Calhanoglu e il suo entourage: il club non intende trattare dopo le richieste. Alla finestra Juventus ed Inter, ma non solo

E’ ormai rottura tra il Milan e Hakan Calhanoglu. Una rottura che sembra essere totale dopo le richieste del turco e del suo procuratore per rinnovare il contratto con la società rossonera. L’entourage del giocatore chiede 7 milioni di euro annui, una richiesta giudicata eccessiva dalla dirigenza milanista, che sembra essere ormai spazientita e decisa nel non rinnovare il contratto con il giocatore.

Così riferisce ‘Tuttosport’, che sottolinea come ormai il Milan non intenda più trattare. La società deve solo decidere se cederlo a gennaio oppure se arrivare sino a giugno e poi perderlo a parametro zero. La richiesta di 7 milioni annui si è rivelata una vera e propria bomba, che potrebbe minare gli equilibri dello spogliatoio. In tutto l’ambiente infatti la decisione non sarebbe stata bene accolta.

Calciomercato Milan, tante big su Calhanoglu

Ecco quindi che il Milan guarda al futuro e pensa di rimpiazzare il turco con Szoboszlai o confermando Brahim Diaz, con cui sono stati già avviati i colloqui con il Real Madrid. O magari con entrambi, andando a ringiovanire il reparto di ali e trequartisti a disposizione di Pioli. Nel frattempo invece tanti sono i club che monitorano la situazione di Calhanoglu.

Il futuro del classe 1994 potrebbe essere sempre in Serie A, con Juventus ed Inter interessate a lui. Attenzione però anche alle piste estere: dal ritorno in Germania all’ipotesi Premier, fino all’Atletico Madrid, che sembra essere uno dei club esteri maggiormente interessati all’ex Bayer Leverkusen.

