Calciomercato Milan, Conti in uscita: il Parma ci pensa

Milan, Conti è in uscita: può partire in prestito o a titolo definitivo a gennaio. Su di lui c’è il Parma

L’exploit di Davide Calabria e l’arrivo di Diogo Dalot hanno chiuso le porte ad Andrea Conti. Con la maglia del Milan in questa stagione, l’ex giocatore dell’Atalanta ha collezionato soltanto una presenza in Europa League contro lo Sparta Praga, scendendo in campo per 22 minuti, complici anche alcuni problemi fisici.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Ecco perché, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il classe 1994 potrebbe cambiare aria a gennaio. Il Milan potrebbe cederlo sia in prestito che a titolo definitivo, sperando di ricavare una plusvalenza. Il club rossonero attende proposte e chi potrebbe farsi sotto è il Parma, già interessato in passato al giocatore. I crociati sono in cerca di un esterno difensivo e ora, con il passaggio alla difesa a tre, Conti sarebbe perfetto da impiegare come quinto di centrocampo a destra. Il Milan attende, il Parma ci pensa. A gennaio potrebbero esserci novità.

LEGGI ANCHE >>> Milan, UFFICIALE: dopo Pioli positivo anche Murelli