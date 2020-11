Milan, UFFICIALE: dopo Pioli positivo anche Murelli

Non si ferma l’emergenza Coronavirus in casa Milan. Dopo la positività di Stefano Pioli arriva anche quella di Giacomo Murelli

Non c’è proprio pace in casa Milan. Imperversa l’emergenza Coronavirus dopo la positività riscontrata nei giorni scorsi da Stefano Pioli. Nuovo comunicato del club rossonero, questa volta sul vice Giacomo Murelli: “AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

