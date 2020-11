Stagione sontuosa per Zlatan Ibrahimovic, vero trascinatore del Milan ora a caccia del rinnovo di contratto

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo un’annata stellare e pare ormai si sia messo a sfidare le leggi dell’invecchiamento, in una sorta di seconda giovinezza calcistica. Il centravanti del Milan, un anno dopo aver lasciato la MLS appare più in forma che mai, grazie ad un 2020 che lo ha rimesso in vetrina ponendolo sulla cresta dell’onda con 20 gol in 29 presenze ed una media gol di una rete ogni 110 minuti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Numeri sontuosi per un calciatore di 39 anni divenuto leader e protagonista assoluto della rinascita italiana del Milan targato Stefano Pioli. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nel sottolineare i numeri da capogiro di Ibrahimovic ha quindi evidenziato come dodici mesi dopo il suo ritorno in Serie A, siamo a discutere sulle ipotetiche cifre di un ulteriore rinnovo addirittura fino al 2022. È stato lui stesso a buttare lì la ‘battuta’ a Maldini pochi giorni fa: lo svedese ci spera e il Milan inizia a pensarci.

