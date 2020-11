Calciomercato Milan, colpo in attacco: Sergio Ramos ci mette lo zampino

Il calciomercato delle italiane torna a incrociarsi con il Real Madrid, stavolta tocca al Milan: di mezzo c’è anche Sergio Ramos

Nell’ultima sessione di calciomercato a tenere banco è stato senza dubbio il domino degli attaccanti scatenato da alcuni addii eccellenti a zero, da Higuain a Suarez passando per Cavani. O conferme importanti come Messi, Ronaldo e Ibrahimovic. Il Milan sta comunque cercando un’occasione per il vice dello svedese, che è in forma strepitosa ma ha 39 anni e c’è un’eredità da raccogliere.

Calciomercato Milan, Mariano Diaz: Ramos lo convince all’addio, va verso Lione

Da un anno a questa parte uno dei nomi accostati più di frequente ai rossoneri è Mariano Diaz, centravanti del Real Madrid che trova pochissimo spazio con i Blancos. La scelta di restare e giocarsi le proprie carte non ha dato i suoi frutti e per questo a gennaio l’ipotesi più probabile è una cessione. A convincerlo – come riporta ‘Don Balon’ – è stato anche Sergio Ramos, che gli ha consigliato di cercare fortuna altrove. Possibile il ritorno al Lione, dove prenderebbe il posto di Depay, ormai con un piede e mezzo al Barcellona. Mariano Diaz è un classe ’93, che ha già dimostrato grandi qualità ma che può arrivare con un esborso decisamente contenuto. Un’occasione per il Milan, che però rischia di vederlo sfumare: in pole c’è l’OL, dove il dominicano ha già segnato 21 gol nel 2017/18.