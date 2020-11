Hakan Calhanoglu ha condiviso una foto su Instagram, in cui è insieme a Demiral a Torino. Ecco le immagini

Hakan Calhanoglu è a Torino? Il fantasista del Milan è comparso insieme a Demiral in una storia del difensore, in cui c’è il tag della città piemontese. I due calciatori della Nazionale turca sono molto amici e non è la prima volta che mostrano fotografie in cui compaiono insieme ma questa, viste le ultime voci di mercato, non fa altro che alimentare i rumors che lo vogliono alla Juventus a partire dalla prossima stagione.

Ricordiamo che il contratto di Calhanoglu è in scadenza il prossimo 30 giugno e ad oggi, nonostante il desiderio da parte del Milan di continuare insieme, non è arrivata la fumata bianca. I tifosi rossoneri, sui social, dopo aver visto il post hanno manifestato la propria preoccupazione così, quelli bianconeri, invece, danno per fatto l’affare.

Sono davvero parecchi i tweet:

Demiral che fa con Çalhanoglu? — Floriana (@floraa93) November 23, 2020

A gennaio Bernardeschi out e Calhanoglu in? — Luciano Mirra (@_lucianomirra_) November 23, 2020

Spero che Calhanoglu sia a Torino per salutare il suo amico e non per visitare il posto in cui lavora — emily (@rxncore) November 23, 2020

Cosa ci fa Calhanoglu a Torino se ieri era a Napoli? pic.twitter.com/bEXorJ0PDe — Martina (@martinaciociano) November 23, 2020

