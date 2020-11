Milan, Scaroni: “Maldini sa tutto di calcio. Saremo condizionati”

Parla il presidente del Milan, Paolo Scaroni. Le sue dichiarazioni arrivano dopo la vittoria a Napoli contro la squadra di Gattuso

Nonostante il ko di Zlatan Ibrahimovic, in casa Milan l’entusiasmo è davvero alto, grazie al netto successo contro il Napoli. Il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha mostrato tutta la sua felicità per la vittoria che mantiene la squadra di Pioli in testa alla classifica:

“È stata una grandissima soddisfazione, qui siamo tutti al settimo cielo. Quello che più mi fa piacere è che abbiamo la squadra più giovane d’Europa e che conseguiamo dei risultati formidabili. Ora abbiamo tante partite di seguito, ma siamo qui purtroppo a parlare di qualche infortunio che ci potrà condizionare“.

MALDINI – “Ha dovuto imparare, perché non si nasce dirigenti sportivi – afferma Scaroni – Chiaramente lui di calcio sa tutto, quindi questo processo d’apprendimento è stato più rapido. Ma ora si è trovato un equilibrio che va bene a tutti, possiamo guardare al futuro con molto ottimismo”.

Milan, Scaroni: “Ecco il progetto di Elliott”

Nel corso dell’intervista Scaroni ha parlato del progetto di Elliott: “Ci ha messo un sacco di soldi per coprire le perdite che abbiamo avuto negli ultimi due anni – prosegue – Continua a sostenerci e a guardare avanti nel suo progetto di fare del Milan quella grande squadra che deve essere. Lo fa da azionista, in assemblea, nominando me, Gazidis e il CdA e non facendo mai mancare il suo supporto. La volontà di far crescere la società la dimostrano ogni giorni, il piano va realizzandosi con tutti questi giovani capaci che hanno davanti tanti anni nel Milan. Elliott non si pone limiti di tempo, poi un fondo così farà le sue scelte ma non vedo questo giorno vicino. Stadio? Credo che il primo mattone lo metteremo l’anno prossimo“.

