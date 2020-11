Calciomercato Milan, Ibrahimovic ko: a gennaio un attaccante per Pioli

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic conferma la necessità per il Milan di intervenire a gennaio per acquistare un attaccante

Una fitta che rende meno felice una serata trionfale per il Milan. Zlatan Ibrahimovic si ferma e probabilmente resterà fuori per qualche settimana. Un problema per Pioli visto la carenza di sostituti nella rosa rossonera: nelle quattro partite senza di lui in stagione, il tecnico ha alternato i giovani Colombo e Maldini con Ante Rebic. Evidente che il Milan ha bisogno di un nuovo attaccante centrale nella rosa e Paolo Maldini proverà a sfruttare eventuali occasioni a gennaio. Per tutte le ultime di calciomercato: clicca qui!

Impresa non semplice perché bisognerà scegliere un profilo in grado di accettare di fare panchina. Difficile quindi pensare a Milik, anche se la sua situazione contrattuale solletica anche la società rossonera. Un pensiero il Milan potrebbe tornare a farlo per Mariano Diaz, fuori dal progetto Zidane al Real Madrid e già seguito dai rossoneri in passato. Anche qui il poco spazio lasciato da Ibra potrebbe fungere da ostacolo, ma entrambi hanno le caratteristiche anche per giocare insieme allo svedese.

Potrebbe accettare un ruolo da comprimario Fernando Llorente che non ha ancora giocato un minuto con il Napoli in questa stagione. Lo spagnolo sarebbe un acquisto ‘a tempo’: sei mesi per finire la stagione e poi pensare ad un attaccante anche di futuro perché per quanto Ibrahimovic sia infinito, prima o poi bisognerà trovare il suo sostituto.