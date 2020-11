Calciomercato Juventus, futuro Dybala: il rinnovo serve a tutti

Calciomercato Juventus, Dybala riparte dal match con il Ferencvaros: obiettivo tornare al gol, in vista del rinnovo che serve a tutti

La Juventus, stasera, in campo contro il Ferencvaros per blindare il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League. Con i tre punti, almeno il secondo posto nel girone di fatto sarà in cassaforte, consentendo a Pirlo e soci di mettere in cascina il primo traguardo intermedio stagionale. Gara fondamentale anche per Dybala, che tornerà da titolare in attacco con Cristiano Ronaldo.

Per l’argentino, da ritrovare condizione fisica e possibilmente i gol, dopo un avvio di stagione che più a singhiozzo non si poteva. Soprattutto, si continua a ragionare sul rinnovo di contratto, che non è ancora stato raggiunto. Accordo ancora in stallo con la scadenza al 2022 che incombe. Il ‘Corriere dello Sport’ ribadisce che entrambe le parti vogliono trovare l’accordo, soprattutto la Juve che sa che un giocatore con la scadenza a dodici mesi, in estate, nel periodo di emergenza economica causerebbe gravi danni alle casse del club.

