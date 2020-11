Occhi puntati in casa Juventus in particolar modo sul futuro di Rodrigo Bentancur, chiamato a risalire le gerarchie di Pirlo

Non è iniziata col piede giusto la stagione di Rodrigo Bentancur che ha disputato solamente due gare per 90 minuti in campionato, offrendo un rendimento piuttosto altalenante che ha spinto Pirlo a fare scelte differenti nell’ultima gara contro il Cagliari. Nella vittoria di sabato della Juventus infatti l’uruguaiano ha giocato solo i 5 minuti conclusivi e secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano: “È sotto osservazione della società, in maniera critica ma costruttiva. Rischia di diventare quel ragazzo che gridava “al lupo, al lupo” ma poi non succede nulla. Viene da un anno di titolarità con la Juve e due nell’Uruguay. Non ha nel suo pezzo forte i 30 metri finali, ma neanche quelli iniziali perché non è un grande schermo né un primo costruttore, né un grande finalizzatore”.

Calciomercato Juventus, Bentancur nel mirino della società

Lo stesso Momblano ha continuato la propria analisi mettendo in evidenza come Bentancur dovrà per forza di cose alzare i giri del motore: “Occhio perché l’osservazione della società su Rodrigo c’è perché ha 23 anni e direi che la fase 2, quella del consolidamento, è superata. Ora serve passare alla fase 3 in cui sai fare cose che spostano durante la partita. Ci sono notizie che dicono che il giocatore è molto ricercato, pare abbia ammiratori importanti. Teniamolo sott’occhio perché dobbiamo vedere come si posiziona all’interno delle gerarchie juventine, altrimenti la Juve può cercare altro, magari con caratteristiche più decisive anche se meno complete”.

Molto inoltre dipenderà anche dalla concorrenza in mediana in questo momento portata da Arthur e Rabiot.

