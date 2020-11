Calciomercato Juventus, il grande ex più il talento | 70 milioni di euro

Bomba di calciomercato proveniente dalla Spagna: super doppio colpo Juventus tra la prossima estate e quella 2022. Ecco tutti i dettagli

Presto la Juventus tornerà a fare la Juventus sul calciomercato. Ne sono convinti in Spagna, dove parlano di doppio super colpo transalpino dei bianconeri tra la fine di questa stagione e la prossima. ‘Don Balon’ fa apertamente i nomi dei prossimi due colpi de ‘La Vecchia Signora’, tutto a danno del Real Madrid di Florentino Perez. Il primo, quello a giugno 2021, dovrebbe essere anzi per loro sarà Eduardo Camavinga, ‘stellina’ 18enne naturalizzata francese in forza al Rennes e ambitissimo da mezza Europa, con appunto le ‘Merengues’ in testa.

Parliamo di un grandissimo talento, un mediano forte fisicamente e allo stesso tempo di ottimo livello sul piano tecnico. Un prospetto campione che, stando alla medesima fonte, la Juve può prendere tirando fuori 70 milioni di euro. Il Rennes, al quale la scorsa estate è stato girato in prestito Rugani, si sarebbe già detta disposta a dire sì a quella cifra. Il secondo colpo, invece, Paul Pogba.

Anche per l’ex a farne le spese sarebbe in primis il Real, considerato che Perez è da tempo sulle sue tracce. Il classe ’93 tornerebbe a Torino a costo zero, ovvero nel giugno 2022 quando terminerà il suo contratto con il Manchester United.

