Cristiano Ronaldo destinato a restare almeno fino al 2022 alla Juventus. C’è anche l’ipotesi rinnovo al vaglio del club bianconero

La Juventus non può fare a meno di Cristiano Ronaldo. Il numero sette viaggia alla media di un gol ogni 48 minuti in campionato e resta l’uomo sul quale aggrapparsi nei momenti difficili per la ‘Vecchia Signora’ e Andrea Pirlo. L’asso portoghese ha deciso sabato con una doppietta la sfida contro il Cagliari e adesso pensa a sbloccarsi con il Ferencvaros in Champions League, competizione nella quale è ancora a secco in stagione complice anche la positività al Covid-19 che gli ha fatto saltare le gare con Dinamo Kiev e Barcellona.

Juventus, Ronaldo fino al 2022: c’è anche l’ipotesi rinnovo

Nonostante i rumors che lo vogliono lontano da Torino a fine stagione con PSG, Real Madrid e Manchester United pronte all’assalto per strapparlo alla Juve, sembra destinato a continuare il matrimonio tra CR7 e il club campione d’Italia come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus e Ronaldo vanno d’amore e d’accordo, con il cinque volte Pallone d’Oro destinato ad onorare il contratto i scadenza nell’estate 2022. Lo ha ribadito anche Fabio Paratici nel pre-partita della sfida contro il Cagliari, con il rapporto tra l’attaccante e il club che rimane solido, senza contare il feeling che si è creato con Andrea Pirlo. All’orizzonte potrebbe esserci un possibile rinnovo, con le parti che faranno delle valutazioni sul futuro di Ronaldo in merito ad un eventuale prolungamento di contratto oltre il 2022. Firma che dipenderà pure dai risultati e dalla competitività della Juve in chiave Champions. La dirigenza della Continassa dovrà stare attenta comunque a contenere i costi del bilancio, considerando anche il difficile periodo storico.

Mendes su Cristiano Ronaldo: “E’ il migliore della storia”

Nulla è scontato, ma sul rapporto con i bianconeri traspare serenità anche dall’entourage di Ronaldo, con Jorge Mendes che esalta il suo assistito: “L’ho detto tante volte in passato e credo che adesso in pochi abbiano ancora dei dubbi. Cristiano è il migliore della storia ed è incomparabile – ha detto Mendes a ‘Tuttosport’ – Non esistono record che non possa battere. Presto diventerà il giocatore con più gol nella storia a livello di nazionali e in assoluto”.

