Nonostante la vittoria contro il Cagliari, il nome di Pirlo continua a far discutere anche all’interno della redazione di Tuttosport

La vittoria per 2-0 contro il Cagliari ha sicuramente rappresentato una boccata d’ossigeno per la Juventus che arrivava dal pareggio beffa contro la Lazio. Nonostante ciò, la figura di Andrea Pirlo continua a generare opinioni contrastanti e diversi addetti ai lavori ritengono il profilo del tecnico juventino non ancora all’altezza dell’arduo compito affidatogli da Agnelli. La vede così anche Massimo Franchi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Franchi: “Gattuso al posto di Pirlo

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ il giornalista di ‘Tuttosport’ ha sentenziato: “Io farei lo scambio Gattuso-Pirlo! Lo vorrei al posto dell’inesperto Pirlo alla Juventus. Ibra è un extraterrestre. Ronaldo e Messi sono ancora più in alto di lui: senza questi due extrasovrasistemici, Ibra avrebbe vinto 5 palloni d’oro. Capello gli disse: “Tu devi essere come Van Basten”, il paragone con Van Basten ci sta. Più che mostruoso Ibra, mi pare che bisogna fare i complimenti a come sta evolvendo il calcio dal punto di vista della nutrizione, della medicina e dei metodi di allenamento nel calcio: Totti e Del Piero hanno smesso in forma a 40 anni. Questo è dovuto a queste nuove metodologie”. Infine un pronostico sulla lotta scudetto: “Milan da scudetto e Napoli fuori? Mi viene in mente quando Allegri con la Juve ha recuperato 12 punti al Napoli”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, il grande ex più il talento | 70 milioni di euro

Juventus-Ferencvaros, Pirlo lancia il tridente e annuncia la difesa