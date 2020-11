Rientrato in gruppo alla vigilia della Champions League, Ramsey resta uno dei nomi più chiacchierati in casa Juventus

Incassata la fiducia di Andrea Pirlo in avvio di stagione, Aaron Ramsey ha pagato nuovamente dazio alla sua fragilità fisica che lo ha costretto a saltare la sfida con la Lazio. Rientrato in gruppo alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros, il centrocampista gallese resta uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato, anche perché grazie alla sua eventuale cessione la Juventus potrebbe raggiungere due obiettivi in un solo colpo: fare una plusvalenza importante e depennare un ingaggio molto importante dal libro paga.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, Momblano sulla cessione di Ramsey

A fare chiarezza sull’ex Arsenal, ci ha pensato anche Luca Momblano durante una puntata di ‘JB Live’. “Ramsey deve fare un passaggio ulteriore da qui a primavera. Basta con gli stop. E’ un giocatore molto affascinante agli occhi degli juventini, ma è anche uno dei meno necessari. Quante volte prendendo i parametri zero, siamo riusciti a monetizzare davvero. Veramente pochissime volte. Se Ramsey trovasse qualcosa di concreto in Inghilterra, la Juve non opporrebbe parola per liberarsi da un ingaggio da 10-11 milioni lordi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Franchi ‘esonera’ Pirlo: “Ecco l’erede”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande ex più il talento | 70 milioni di euro