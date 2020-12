Calciomercato Napoli, assalto dalla Spagna | Milik obiettivo prioritario

Separato in casa da tempo con il Napoli, Arkadiusz Milik potrebbe finire in Spagna dove ad accoglierlo ci sarebbe l’Atletico Madrid

Il tormentone legato ad Arkadiusz Milik si appresta a tornare in auge dopo una lunga estate di tira e molla che non ha però portato ad alcuna soluzione. Il polacco è infatti fuori rosa al Napoli con il club di De Laurentiis che non è riuscito a trovare la giusta intesa per la sua cessione nei mesi scorsi quando è fu accostato sia alla Roma come possibile erede di Dzeko, che alla Juventus in un eventuale affare con Bernardeschi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto sottolineato da ‘As’ ora ci starebbe pensando seriamente l’Atletico Madrid che vista la complicata situazione di Diego Costa e l’assenza di Suarez per Covid, si è reso conto di come un terzo attaccante di spessore possa far comodo a Simeone. Milik diventa così l’obiettivo prioritario dal momento che l’argentino non considera Iván Saponjic un giocatore utile nelle rotazioni della prima squadra. L’attaccante polacco ha opzioni come l’Everton e il Tottenham, ma l’Atletico ci proverà.

