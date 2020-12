Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, in una intervista ha parlato del momento degli azzurri in vista dell’Europa League

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, presentando la gara di Europa League contro l’Az Alkmaar e parlando del momento della squadra: “Sarà una partita complicata, servirà una prestazione di altissimo livello, è una squadra che in campionato non ha mai perso – ha spiegato – Sappiamo che è una partita in cui ci giochiamo tanto. Serve continuità, sacrificio e una squadra con il veleno. La qualità da sola non ti basta a vincere le partite. Modulo? Vedremo quale schieramento adottare se il 4-3-3 o il 4-2-3-1, dobbiamo valutare tante cose. Sapete meglio di me che ho tre mezzali e tre che preferiscono giocare da vertici bassi. Insigne? Voglio vederlo meno ‘musone’, sono cose che a lui dico sempre. Deve fare il salto di qualità, non ha più 23 anni, gli capita di spegnere la luce per due o tre giorni. Non avere Osimhen mi scoccia, anche lui sta vivendo male questa situazione. Speriamo guarisca in fretta. Mertens tecnicamente sta sbagliando tanto magari e da lui non te lo aspetti, ma fisicamente è a posto. Deve fare meglio di così e lui lo sa”.

