"Se Fossi In Paratici COMPREREI Milik"

#Calciomercato #Juventus #Milik



Calciomercato Juventus | Rampulla: "CEDERE Rugani Può Essere Stato Un ERRORE"



Ospite della nostra diretta in cui si parla di Champions League ma non solo, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus e ora preparatore dei portieri della nazionale cinese. Rampulla ci da la sua valutazione circa la cessione da parte del suo ex club di Daniele Rugani al Rennes, alla luce dell'infortunio di Chiellini. Una chiosa finale sul valzer delle punte che si potrebbe aprire a gennaio, il nostro ospite ci da la sua preferenza! Tutte le news di calciomercato della Juventus insieme a noi!



