Calciomercato Milan, iniziate le trattative per il rinnovo di Kessie

Milan, si lavora per il rinnovo di Kessie: il contratto del centrocampista ivoriano scadrà nel giugno 2022

Nodo rinnovi in casa Milan. A tenere banco sono soprattutto le situazioni di Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, i cui contratti scadranno a fine stagione. Se per il portiere sembrano esserci speranze per un rinnovo, per il turco la situazione è molto più complessa. Non va poi dimenticato Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe decidere di continuare a giocare e di farlo, ancora una volta, in rossonero. Ma Maldini e Massara guardano anche alle scadenze future. E in quest’ottica il nome clou è quello di Franck Kessie.

L’ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022, ma proprio per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione di Calhanoglu, sono già iniziati i negoziati per il rinnovo. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, che sottolinea come i primi colloqui tra la dirigenza milanista e l’entourage del centrocampista siano partiti. Il Milan considera ormai Kessie un punto fermo e l’obiettivo è quello di risolvere la grana rinnovo quanto prima.

