Novità clamorose in ottica calciomercato Milan. Raiola lavora ai rinnovi di Donnarumma e Romagnoli, chiesti anche da un altro top club

“Voglio restare a lungo al Milan: il mio agente parlerà con il club e vedremo quello che succederà. Non ci sono problemi”. Pensieri e parole di Gianluigi Donnarumma. Di recente il portiere della Nazionale ha provato a porre un freno alle tante voci sul suo futuro legate ad un contratto in scadenza a giugno ed un rinnovo che tarda ad arrivare. Le parti ostentano ottimismo, ma la firma ancora non c’è e la distanza tra domanda e offerta resta importante. Ecco perché i top club europei restano vigili. In particolare, secondo il portale britannico ’90min.com’, il Chelsea avrebbe chiesto al procuratore dell’estremo difensore milanista di essere aggiornato sugli sviluppi della trattativa.

Calciomercato Milan, Donnarumma più Romagnoli: il Chelsea tenta Raiola

Con l’arrivo di Mendy il Chelsea sembra aver risolto problema del portiere. Ma l’opportunità di prendere Donnarumma a costo zero è troppo ghiotta per farsela sfuggire. Lo stesso pensiero fatto da Juventus e Paris Saint-Germain, sempre alla finestra per ‘Gigio’. Mino Raiola avrebbe chiesto addirittura un ingaggio da 11 milioni di euro per il suo assistito, conscio del fatto che diversi club sarebbero pronti a garantirgli quella cifra. Ma c’è di più: su richiesta del manager Lampard, i ‘Blues’ avrebbero sondato di nuovo il terreno per Alessio Romagnoli, altro assistito dell’agente italo-olandese che va in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. A Londra sognano il doppio colpo.

