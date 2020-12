Il Milan in pressing per Lucas Vazquez, arrivano conferme dalla Spagna. L’eclettico attaccante è in scadenza con il Real Madrid

Il Milan fa sul serio per Lucas Vazquez. Arrivano nuove conferme dalla Spagna sull’interesse del club rossonero per l’eclettico attaccante spagnolo, in scadenza a fine stagione con il Real Madrid. Rinnovo difficile per Vazquez, che rappresenterebbe quindi un’ottima occasione di mercato e sul quale il Milan ha messo gli occhi per acquisire il suo cartellino a fine stagione a parametro zero.

Milan, pressing su Lucas Vazquez: conferme dalla Spagna

Il portale ‘Don Balon’ evidenzia come il Milan faccia sul serio per Vazquez, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che avrebbe già iniziato a muoversi per portare a Milano la prossima estate l’esterno del Real Madrid. Profilo che può essere utile alla causa rossonera e a Pioli, considerando che Vazquez ha ricoperto con profitto anche il ruolo di esterno basso in difesa. Il classe ’91 già a febbraio potrà accordarsi con una nuova squadra se non trovasse l’accordo per il rinnovo con il Real, con il Milan che già in passato aveva messo gli occhi sul canterano dei campioni di Spagna.

