Il calciomercato Milan prepara il colpo di gennaio, contatti in corso con l’agente di Simakan

Milan al lavoro tra campo e mercato. Mentre la squadra si prepara alla sfida di Europa League contro il Celtic, in programma domani sera, la dirigenza continua a valutare il profilo giusto da acquistare a gennaio. La priorità è un difensore centrale. I nomi caldi sono Kabak dello Schalnke 04 e Simakan dello Strasburgo. Giungono quindi nuove informazioni sulle mosse di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, contatti vivi per Simakan

Ai microfoni di Calciomercato.it, l’intemediario di Simakan ha già aperto al Milan. Classe 2000, il difensore francese è valutato circa 20 milioni di euro ed è considerato un ottimo prospetto. I rossoneri seguono anche Melayaro Bogarde ma in questo momento, riporta ‘Tuttosport’, starebbero mantenendo vivi i contatti con l’agente di Simakan, che non ha chiuso alla possibilità milanista. Per Kabak, aggiunge il ‘Corriere dello Sport, a gennaio il Milan potrebbe offrire 15 milioni più bonus relativi al piazzamento in Champions League, cifra che potrebbe accontentare la società tedesca. In vista del prossimo campionato, infine, resta in lizza il profilo di Thauvin del Marsiglia.

