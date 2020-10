Calciomercato Juventus, bomba Sergio Ramos | C’è il Milan!

Il matrimonio tra la Juventus e Sergio Ramos non è più impossibile: a parlarne è stato Eduardo Inda

Sergio Ramos è entrato in quello che è il suo ultimo anno di contratto al Real Madrid e il difensore, nonostante non sia più giovanissimo, fa comunque gola alle altre big d’Europa, tra cui anche la Juventus. Il capitano delle merengues, però, potrebbe essere destinato a rimanere nella Liga, alla corte di Zinedine Zidane, anche se c’è ancora un po’ di distanza tra le parti. A parlarne è stato Eduardo Inda, direttore di ‘OKDIARIO’, che ha fornito dei dettagli aggiuntivi su quello che potrebbe essere l’accordo con i madrileni.

Calciomercato Juventus, anche il Milan su Sergio Ramos

“Il Real Madrid ha già avuto un colloquio con Sergio Ramos: le parti sono al momento molto distanti, ma credo che prima o poi si arriverà a un punto comune. Il problema è legato al numero di anni del contratto, perché il giocatore vorrebbe avere un biennale, mentre la società propone un accordo che si rinnovi di anno in anno” ha spiegato Eduardo Inda. Non ci sono, invece, problemi di ingaggio, dato che il difensore spagnolo si accontenterebbe di continuare a percepire la cifra attuale: un punto a favore per la Juventus, che non dovrebbe nemmeno giocare al rialzo, ma garantire soltanto un contratto più lungo di un anno. Da vincere, però, la concorrenza anche del Milan, che segue l’evolversi della vicenda e attende il momento giusto per affondare il colpo.

Mario Petillo

