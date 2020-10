Calciomercato, rottura Real-Sergio Ramos: Juventus e Psg alla finestra

Da ieri circolano voci incontrollate su un possibile futuro alla Juventus per Sergio Ramos, in scadenza di contratto nel 2021 col Real Madrid

Quella che sembrava una semplice boutade in arrivo dalla Spagna, si sta piano piano confermando come una vera e propria notizia. Sergio Ramos alla Juventus non è più solo una voce di calciomercato, ma una possibilità reale. Il 34enne difensore centrale sta discutendo il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021, col Real Madrid, ma le parti appaiono, al momento, molto lontane. E, secondo il ‘Mundo Deportivo’, sta salendo il nervosismo, nonostante la comune volontà di continuare il percorso insieme. Il capitano vorrebbe prolungare fino al 2023, mentre il club castigliano, vista anche la delicata situazione economica mondiale, vorrebbe ragionare di anno in anno. E, in questa situazione, si starebbe inserendo il club bianconero, dove ritroverebbe Cristiano Ronaldo, ma non solo. Anche il Paris Saint-Germain starebbe monitorando la situazione in vista dell’estate prossima. Dunque, saranno mesi di lunghissime trattative tra tutti i soggetti in causa, per arrivare alla fumata bianca. In caso contrario, le proposte per Ramos non mancheranno e la Juve osserva con attenzione la situazione. Allo stato attuale, in ogni caso, appare difficile immaginare il roccioso difensore lontano da Madrid, dove è arrivato nell’ormai lontano 2005 dal Siviglia.

