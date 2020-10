In bilico la permanenza di Sergio Ramos al Real Madrid: rinnovo sospeso, offerte da Juventus e PSG per il difensore spagnolo

Si complica il rinnovo di Sergio Ramos, con la Juventus spettatrice interessata. Non ci sarebbero ancora sviluppi sul possibile prolungamento del capitano del Real Madrid, in scadenza attualmente nel prossimo giugno. Il club bianconero è vigile sulla situazione, pronto all’offensiva se l’esperto difensore della nazionale spagnola non dovesse firmare il nuovo accordo per restare alla ‘Casa Blanca’.

Juventus, dalla Spagna: rinnovo sospeso, offerta per Sergio Ramos

Il rinnovo di Sergio Ramos con il Real sarebbe in bilico, almeno stando alle informazioni raccolte dal giornalista Inda e svelate durante la trasmissione ‘El Chiringuito Tv’. Il futuro del 34enne giocatore a Madrid resterebbe perciò sospeso, con la Juve e il PSG che si sarebbero già fatte avanti in caso d’addio ai ‘Blancos’. I campioni d’Italia e il sodalizio parigino avrebbero già presentato delle offerte a Ramos, che invece non avrebbe ricevuto finora nessuna chiamata dal Real Madrid per trattare il prolungamento del contratto. A Torino il difensore spagnolo ritroverebbe Cristiano Ronaldo, compagno di mille trionfi per nove stagioni a Valdebebas.

