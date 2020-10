La Juventus continua a monitorare la situazione di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e nel mirino anche dell’Inter

Emerson Palmieri resta sotto la lente d’ingrandimento della Juventus. Il club campione d’Italia aveva provato un ultimo assalto all’ex Roma e Palermo nelle battute finali del mercato, tentativo che non ha sortito l’effetto sperato visto che non si è trovato l’accordo sulla formula del trasferimento con il Chelsea. Pirlo a sinistra, dietro al titolare Alex Sandro, impiegherà il giovane Frabotta oltre a sperimentare Bernardeschi a tutta fascia e affidarsi alla duttilità di Cuadrado.

Juventus, nuovo assalto per Emerson. Alaba pista calda

Tante varianti per il vice Alex Sandro ma per il momento con poche certezze, con la ‘Vecchia Signora’ che studia un nuovo assalto ad Emerson se le cose non dovessero funzionare da qui a gennaio. L’italo-brasiliano chiede spazio e Lampard finora non lo ha accontentato in quel di Londra: il giocatore sarebbe felice di tornare in Serie A e, come scrive ‘Tuttosport’, nella finestra invernale potrebbe riproporsi un nuovo duello con l‘Inter, sempre in casa Chelsea interessata a Marcos Alonso. Sulla corsia mancina a stuzzicare la fantasia della Juve è anche e soprattutto Alaba, che senza rinnovo contrattuale si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco a giugno. Il jolly austriaco rimane una pista calda per i bianconeri, che però dovranno fronteggiare le insidie rappresentate da Real Madrid e Manchester City. Gli sgravi fiscali previsti nel Decreto crescita verrebbero in soccorso della Juventus sull’oneroso ingaggio di Alaba.

