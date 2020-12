Calciomercato Milan, colpo in difesa a gennaio | Corsa a tre

Il Milan lavora sul calciomercato in ottica gennaio, alla ricerca del colpo giusto in difesa. Di seguito gli ultimi aggiornamenti a riguardo

Diversi nomi restano sul tavolo del Milan sul mercato per rinforzare la difesa. La dirigenza rossonera ha messo molti nomi nel mirino e sfoglia la margherita alla ricerca del profilo giusto per Stefano Pioli in ottica scudetto. Di seguito le novità a riguardo e tutti gli ultimi aggiornamenti per la capolista.

Calciomercato Milan, Kabak in pole: occhio alle alternative

Il Milan sembra essere disposto a investire con forza a gennaio pur di centrare il colpo in difesa. Ozan Kabak resta in pole position, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ dopo i forti accostamenti degli ultimi mesi. La dirigenza è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni più bonus legati alla Champions League e stavolta lo Schalke potrebbe accettare.

Occhio, però, anche a Nikola Milenkovic che non ha accettato il rinnovo di contratto con la Fiorentina e resta in partenza. Per questo, il suo arrivo al Milan sarebbe più facile rispetto alla scorsa estate. Attenzione anche a Mohamed Simakan dello Strasburgo, un profilo che piace per duttilità e caratteristiche.

