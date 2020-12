Calciomercato Roma e Napoli, nel mirino Nandez del Cagliari per gennaio

Il calciomercato di gennaio si avvicina e le società iniziano a muoversi: Roma e Napoli puntano Nandez del Cagliari

Saranno giorni intensi e pieni di impegni quelli che vanno da oggi alle festività natalizie per le squadre italiane. Oltre agli impegni per il campionato, diversi gli appuntamenti europei, tra Champions ed Europa League. In quest’ultima competizione militano la Roma di Paulo Fonseca e il Napoli di Gennaro Gattuso, avversarie domenica scorsa in Serie A (4-0 per gli azzurri il risultato finale). Nel frattempo, le due società sono pronte anche a sfidarsi nella sessione di calciomercato di gennaio. Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Roma e il Napoli hanno messo nel mirino Nahitan Nandez.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube>>>CLICCA QUI

Il centrocampista del Cagliari è stato già attenzionato dal club di Aurelio De Laurentiis nel mercato estivo, ma alla fine l’affare non è andato in porto. Adesso, ci pensano, insieme ai giallorossi, per il mese prossimo, ma non sarà un affare per niente semplice da concludere. In primis, perché il presidente dei sardi, Giulini, non appare intenzionato a privarsene a metà stagione. In secondo luogo, perché la sua valutazione è alta, clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro, e senza cessioni appare difficile ipotizzare una spesa così importante, a maggior ragione a gennaio, con la situazione economica causata dal Covid-19 che continua a fare paura. Dunque, c’è sì da registrare un forte interesse, ma nessun passo concreto è stato, fino ad oggi, mosso da Roma e Napoli. Vi terremo aggiornati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>CMIT TV | Marrucco: “Roma svogliata a Napoli. Nel mercato invernale…”