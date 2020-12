Champions League, in serata in campo Juventus e Lazio: gare contro Dinamo Kiev e Borussia Dortmund, tutte le ultime notizie

Quinta giornata della fase a gironi di Champions League, stasera, per Juventus e Lazio. Nel gruppo G i bianconeri hanno già staccato con due turni di anticipo il pass per gli ottavi di finale e in casa contro la Dinamo Kiev vanno a caccia dei tre punti per tenere aperte le speranze di raggiungere il primo posto, da contendere poi al Barcellona la prossima settimana. Nel girone F invece la Lazio vede il traguardo vicino: in caso di vittoria in casa del Borussia Dortmund la truppa di Inzaghi potrebbe festeggiare a prescindere. Diversamente, con altri risultati, dovrebbe sperare che il Bruges faccia lo stesso in casa contro lo Zenit per non rinviare tutto al match contro i belgi all’Olimpico della settimana prossima. Il punto sulle probabili formazioni di Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Juventus-Dinamo Kiev, probabili formazioni e ultime di mercato

In conferenza stampa, Pirlo ha annunciato turnover, con la probabile esclusione di Dybala. Logico, del resto, con Morata che salterà il derby col Torino per squalifica e l’argentino che sarà in quel caso l’unico a poter scendere in campo di fianco a Cristiano Ronaldo. Ma Dybala resta sul mercato, in possibili discorsi con il Barcellona e non solo. Confermato il 3-4-1-2, con Ramsey ad agire sulla trequarti. Chiesa ed Alex Sandro sugli esterni con un turno di riposo sia per Cuadrado che per Danilo, in mezzo al campo McKennie e Bentancur. Difesa a tre con Demiral, de Ligt e Bonucci. Pesa la nuova assenza di Chiellini per infortunio, la Juventus mette nel mirino Alaba e Milenkovic ma non solo per gennaio: ormai il capitano sembra non offrire più adeguate garanzie fisiche.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Bonucci; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shepelev, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, De Pena. All. Lucescu.

Borussia Dortmund-Lazio, probabili formazioni e calciomercato

Lazio in formazione tipo questa sera all’Iduna Park. Ritorna Milinkovic-Savic in campo dal primo minuto dopo l’assenza per Covid, il serbo in mezzo al campo con Lucas Leiva e Luis Alberto. A sinistra, Marusic al posto di Fares, con Lazzari regolarmente sull’altra fascia. Davanti, Correa ed Immobile. Inzaghi invita i suoi a tenere d’occhio Haaland, l’irresistibile norvegese sarà assistito da Sancho e Reyna nel 3-4-2-1 di Favre. Haaland è uno dei nomi più caldi in vista del calciomercato dei prossimi anni, ci pensa anche la Juventus ma la strada vista la concorrenza delle big europee appare in salita.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Emre Can, Hummels, Akanji; Morey, Witsel, Dahoud, Passlack; Sancho, Reyna; Haaland. All. Favre

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio, guida tv e streaming: dove vederle

Le due gare si disputeranno entrambe alle ore 21. Juventus-Dinamo Kiev sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), disponibile non solo per il satellitare ma anche per il digitale terrestre. Per Borussia Dortmund-Lazio invece bisognerà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena (canale 204), fruibile solo sul satellitare. Gli abbonati Sky potranno seguire le sfide anche sull’app Sky Go per pc, smartphone e tablet.